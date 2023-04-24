В Ливнах утвердили правила антикоррупционной экспертизы

Документ регламентирует процедуру проверки правовых актов.

Администрация города Ливны утвердила «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов». Такая экспертиза проводится в каждом муниципальном образовании в соответствии с федеральным законодательством. В данном случае установлена новая для города процедура проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Ливен. Ее целью является выявление правовых норм, которые создают предпосылки или повышают вероятность совершения коррупционных действий.

Задачей антикоррупционной экспертизы также является внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. Антикоррупционную экспертизу проводит юридический отдел администрации города. Однако новыми правилами предусмотрена возможность проведения и независимой экспертизы. По условиям, антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов проводится при мониторинге их применения или при проведении их правовой экспертизы. Она не проводится в отношении отмененных или признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изменения. Проверяющие должны проанализировать документы на возможное наличие в них положений, содержащих коррупциогенные факторы. Срок проведения экспертизы составляет пять рабочих дней.

Проверяющие по итогам своей работы выносят заключение. Оно, кстати, носит рекомендательный характер, но подлежит обязательному рассмотрению разработчиком в срок не более трех рабочих дней со дня его получения. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, устраняются разработчиками. При проведении мониторинга действующих нормативных правовых актов в случае обнаружения коррупциогенных факторов юридический отдел направляет соответствующее заключение главе города Ливны для рассмотрения и принятия решения об отмене сомнительного нормативного правового акта или внесения в него изменений.

ИА «Орелград»