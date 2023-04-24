В Орле из горящего дома эвакуировали двоих детей

В результате пожара пострадал один человек.

ЧП случилось в Урицком районе в селе Бунино в ночь с субботы на воскресенье. Загорелся одноэтажный жилой дом, затем – соседняя хозяйственная постройка.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, ещё до приезда пожарных местные жители самостоятельно эвакуировали жильцов – двоих детей и четверых взрослых. Пострадал только один из них – мужчина 1963 года рождения. Его пришлось госпитализировать.

С последствиями ЧП боролась 38-я Пожарно-спасательная часть. В итоге от огня спасли ещё две хозпостройки, стоявшие рядом. Однако пламя уничтожило кровлю и внутренние помещения дома.

Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 193 раза, из них 131 выезд пришёлся на ликвидацию возгораний, в основном, травы и мусора.

ИА «Орёлград»