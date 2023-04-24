В Орловской области ремонт агротехники усложнился из-за санкций

Об этом сообщил глава департамента сельского хозяйства Александр Шалимов.

Тему обсуждали на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации.

Как рассказал Шалимов, единственной серьёзной проблемой на фоне западных санкций является ремонт импортной сельскохозяйственной техники. «Есть, конечно, определенные опасения по поводу ремонта импортной техники, в том плане, что срок поставки запасных частей увеличился с двух недель до трёх месяцев», — цитируют чиновника «Орловские новости».

При этом Шалимов уточнил, что речь идёт не о всех запасных деталях, а лишь о некоторых, наиболее значимых. «Расходный» материал для такой техники производят и в России.

Из-за увеличения сроков поставок ремонтные работы приходится планировать заранее. Тем не менее, в данный момент серьёзных проблем в этой сфере всё же не наблюдается. «Пока этот поток не остановлен», — пояснил чиновник.

ИА «Орёлград»