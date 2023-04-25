«Газ Ресурс» отремонтирует улицу Привокзальную в Нарышкино

25.4.2023 | 7:05 ЖКХ, Новости

Подрядчик расширяет географию контрактов в Орловской области.

ООО «Газ Ресурс» стало единственным подрядчиком и победителем электронного аукциона на капремонт улицы Привокзальной в поселке Нарышкино Урицкого района. Цена контракта равна начальной — 18 695 700 рублей. Срок исполнения – 31 августа 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

Этот же подрядчик получил контракт на ремонт в 2023 году улицы Ленина в Болхове (51,5 млн рублей), Лескова — в Мценске (31,7 млн рублей). В Орле будет восстанавливать покрытие на улицах Полярной (14,3 млн рублей), Энгельса (18,4 млн рублей), Благининой – Беговая от Московского шоссе до границы города Орла, Деповская (26,8 млн рублей).

В минувшем году работу ООО «Газ Ресурс» критиковал губернатор Андрей Клычков за серьезное отставание по срокам.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования