«Газ Ресурс» отремонтирует улицу Привокзальную в Нарышкино

Подрядчик расширяет географию контрактов в Орловской области.

ООО «Газ Ресурс» стало единственным подрядчиком и победителем электронного аукциона на капремонт улицы Привокзальной в поселке Нарышкино Урицкого района. Цена контракта равна начальной — 18 695 700 рублей. Срок исполнения – 31 августа 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

Этот же подрядчик получил контракт на ремонт в 2023 году улицы Ленина в Болхове (51,5 млн рублей), Лескова — в Мценске (31,7 млн рублей). В Орле будет восстанавливать покрытие на улицах Полярной (14,3 млн рублей), Энгельса (18,4 млн рублей), Благининой – Беговая от Московского шоссе до границы города Орла, Деповская (26,8 млн рублей).

В минувшем году работу ООО «Газ Ресурс» критиковал губернатор Андрей Клычков за серьезное отставание по срокам.

ИА «Орелград»