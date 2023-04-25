Мэрия Орла потратит 245 миллионов рублей на культуру

Муниципальная программа развития культуры получила дополнительное финансирование.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в паспорт муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы». В частности, увеличено ее финансирование на 2023 год – с 243,48 до 245,65 миллиона рублей. Причем за счет средств бюджета города Орла планируется профинансировать мероприятия на 244,1 миллиона, а за счет средств областного бюджета – 1,54 миллиона рублей. Общий объем финансирования утвержден в размере 548,3 миллиона рублей. В паспорте отмечено, что объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города Орла на очередной финансовый год.

Программа предусматривает мероприятия по поддержке работников муниципальных учреждений культуры, а также увеличение количества посещений населением муниципальных библиотек, платных культурно-досуговых, театральных и концертных мероприятий. Предусмотрен и ежегодный рост количества участников клубных формирований. В паспорте программы заявлена и еще одна любопытная цель, сформулированная следующим образом: «повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений культуры за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий)».

Кстати, сеть муниципальных учреждений культуры и искусства в городе сегодня представляют одна юношеская, три детских, одна семейная и десять общедоступных библиотек, два библиотечно-информационных центра, входящих в состав муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла», восемь школ искусств, два парка, ансамбль танца «Славица», муниципальный театр «Русский стиль» им. Бахтина, Орловский городской центр культуры т культурно-досуговый центр «Металлург». В школах искусств обучается более 5000 детей, пользователями библиотек является каждый четвертый житель города, в кружках и студиях занимается 3,3 тысячи человек. В течение года учреждениями культуры проводится более 3000 мероприятий.

«Наиболее действенным инструментом для решения задач, связанных с развитием сферы культуры города, является программно-целевой метод, — считают в мэрии. — Он позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования ресурсного потенциала, направленного на развитие приоритетных направлений сферы культуры. Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и на региональном уровнях. Следует также отметить, что для сферы культуры характерен кумулятивный эффект, когда максимальное вложение денежных средств проявляется только через несколько лет постоянных вложений. Поэтому существует необходимость в сохранении выбранного курса развития сферы культуры города и продолжении реализации этого направления именно программно-целевым методом для достижения более высоких результатов».

При этом расходы на развитие отрасли культуры, отмечают чиновники, являются экономически эффективным вложением бюджетных средств в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни горожан города Орла. По замыслу властей, программа позволит провести модернизацию сети муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал каждого жителя города, активизировать его интеграцию в мировой культурный процесс, укрепив позитивный имидж города в других регионах и за рубежом.

ИА «Орелград»