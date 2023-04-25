На выборах орловского губернатора не будет электронного голосования

Региональный избирком не направлял такую заявку в ЦИК.

Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на заместителя председателя орловского избиркома Светлану Гонтарь.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что механизм ДЭГ (дистанционного электронного голосования) будет использоваться максимум в 20 регионах. Орловщина не вошла в это число.

«Субъект анализирует ситуацию и если есть техническая возможность, то подаются заявки. Далее их анализирует ЦИК», — пояснила Гонтарь. Следовательно, такой технической возможности у нашего региона пока нет. Также зампред регионального избиркома уточнила, что использовать ДЭГ в Орловской области на президентских выборах, запланированных на 2024-й год, тоже пока не собираются.

ИА «Орёлград»