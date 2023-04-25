Орловчанина подозревают в ограблении посетителя кафе

По версии следствия, он открыто похитил 20 тысяч рублей.

Преступление произошло в Заводском районе Орла. Пострадавший сам обратился в полицию.

По его словам, всё случилось в одном из увеселительных заведений города. Мужчина «повздорил» с неким незнакомцем, а тот открыто похитил его кошелёк, где лежали 20 тысяч рублей. При этом грабитель не отнимал у пострадавшего кошелёк силой – сообщается, что он сам выпал из кармана или из рук, чем и воспользовался мужчина.

Полиция возбудила уголовное дело и установила подозреваемого. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, это 35-летний мужчина. Его допросили. Сейчас он находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

ИА «Орёлград»