Орловчанина подозревают в ограблении посетителя кафе

25.4.2023 | 10:43 Закон и порядок, Новости, Общество, Происшествия

По версии следствия, он открыто похитил 20 тысяч рублей.

Преступление произошло в Заводском районе Орла. Пострадавший сам обратился в полицию.

По его словам, всё случилось в одном из увеселительных заведений города. Мужчина «повздорил» с неким незнакомцем, а тот открыто похитил его кошелёк, где лежали 20 тысяч рублей. При этом грабитель не отнимал у пострадавшего кошелёк силой – сообщается, что он сам выпал из кармана или из рук, чем и воспользовался мужчина.

Полиция возбудила уголовное дело и установила подозреваемого. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, это 35-летний мужчина. Его допросили. Сейчас он находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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