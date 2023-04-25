Орловской области дадут деньги на новых школьников

В регионе выросло число учеников общеобразовательных учреждений.

В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление федерального правительства о выделении средств на создание в Орловской области дополнительных мест в школах.

Регион получит 23,7 миллионов рублей дополнительного финансирования. Всего в текущем году на эти цели из федерального бюджета для Орловской области выделяется 52,6 миллионов рублей. Таким образом, «добавка» составляет около половины общей суммы.

Напомню, что текущий учебный год, например, стал для Орла рекордным по количеству учеников первых классов. За парты впервые сели 4170 детей (на 268 больше, чем годом ранее).

ИА «Орёлград»