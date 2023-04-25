«Ростелеком» обеспечил защиту информационных ресурсов крупнейшего вуза Орловщины

«Ростелеком» подключил Орловскому государственному университету им И.С. Тургенева сертифицированные сервисы защиты информационных ресурсов.

Теперь веб-приложение, официальный сайт и внутренняя корпоративная сеть вуза защищены от вредоносного программного обеспечения и DDoS-атак.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«За последний год кратно возросло количество хакерских атак на интернет-ресурсы компаний и государственных организаций. Мы, как крупнейший в России поставщик решений по информационной безопасности, рекомендуем не дожидаться нападения — максимально защитить свои данные заранее. “Ростелеком” готов предложить различные сервисы для оперативного выявления и блокировки угроз. Причем их внедрение не потребует дополнительных расходов на приобретение оборудования или найм IT-специалистов».

Александр Федотов, ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева:

«Сайт нашего вуза можно назвать полноценным образовательным порталом. Здесь собраны не только данные о факультетах, учебных курсах, преподавателях, но и тексты научных трудов, специализированная литература. Естественно, мы не можем допустить потерю столь ценной информации, поэтому и приняли решение о подключении специального сервиса кибербезопасности. В продукте “Ростелекома” мы абсолютно уверены: знаем, что он помог многим организациям справиться с DDoS-атаками».

Базовый набор сервисов кибербезопасности от «Ростелекома» представлен на сайте. Получить больше информации об услугах для бизнеса можно по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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«РТК-Солар» обеспечивает и гарантирует кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы первого и лидирующего в РФ коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar Интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов АСУ ТП. Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России.

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