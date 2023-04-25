В Орле начали бесплатно стерилизовать бездомных животных

Заработала программа «СтерилиЗАция».

Проект реализует известная в городе благотворительная организация «Кот и пёс» совместно с Орловским государственным аграрным университетом имени Парахина.

Операции проводятся в ветклинике вуза. Их бесплатно делают либо профессиональные ветврачи из числа преподавателей, либо студенты старших курсов. Медикаменты приобретаются за счёт пожертвований.

Как сообщили благотворители, накануне в рамках программы были прооперированы первые пациентки – две кошки.

Планируется, что операции будут полностью бесплатными для многих категорий бездомных животных – например, для тех собак и кошек, которых прикармливают целыми многоквартирными домами. В «платных» случаях придётся лишь оплатить расходы на медикаменты (в среднем, около 1500 рублей на одно животное).

ИА «Орёлград»