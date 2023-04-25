В Орле начали раздавать георгиевские ленточки

Акция продлится до Дня Победы.

Бесплатно получить один из символов воинской славы можно каждый день с 17 до 18 часов в следующих точках:

Парк Победы,

сквер героев-Комсомольцев,

сквер имени Гуртьева,

сквер Танкистов,

площадь у культурно-досугового центра Металлург,

сквер Ермолова,

сквер «Орлята».

Кроме того, в выходные и праздничные дни раздача ленточек дополнительно проходит

в сквере героев-Десантников,

в сквере Ермолаева,

на площади Содружества,

в Тенистой аллее (на Бульваре молодёжи).

Ленточки раздают участники общественного движения «Волонтёры Победы».

ИА «Орёлград»