В Орле начали раздавать георгиевские ленточки

Акция продлится до Дня Победы.
Бесплатно получить один из символов воинской славы можно каждый день с 17 до 18 часов в следующих точках:
- Парк Победы,
- сквер героев-Комсомольцев,
- сквер имени Гуртьева,
- сквер Танкистов,
- площадь у культурно-досугового центра Металлург,
- сквер Ермолова,
- сквер «Орлята».
Кроме того, в выходные и праздничные дни раздача ленточек дополнительно проходит
- в сквере героев-Десантников,
- в сквере Ермолаева,
- на площади Содружества,
- в Тенистой аллее (на Бульваре молодёжи).
- Ленточки раздают участники общественного движения «Волонтёры Победы».
ИА «Орёлград»