В Орле начали раздавать георгиевские ленточки

25.4.2023 | 17:10 Новости, Общество

Акция продлится до Дня Победы.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Бесплатно получить один из символов воинской славы можно каждый день с 17 до 18 часов в следующих точках:

  • Парк Победы,
  • сквер героев-Комсомольцев,
  • сквер имени Гуртьева,
  • сквер Танкистов,
  • площадь у культурно-досугового центра Металлург,
  • сквер Ермолова,
  • сквер «Орлята».

Кроме того, в выходные и праздничные дни раздача ленточек дополнительно проходит

  • в сквере героев-Десантников,
  • в сквере Ермолаева,
  • на площади Содружества,
  • в Тенистой аллее (на Бульваре молодёжи).
  • Ленточки раздают участники общественного движения «Волонтёры Победы».

ИА «Орёлград»

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