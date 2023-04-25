В суд передано дело о вымогательстве 100 тысяч у бизнесмена Тильмана

Фигурантами стали админ орловской энциклопедии и ведущий программы «Резюме».

Дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ передано в Советский районный суд Орла 25 апреля, указано на сайте. Рассматривать материалы, будет судья Дмитрий Сухов.

По данным правоохранителей, журналист Владимир Панфилов и администратор сайта «Орлец» Артем Прохоров вечером 2 августа 2022 года в офисе бизнесмена Владимира Тильмана получили 100 тысяч рублей. Пострадавший утверждает, что средства вымогались за нераспространение некой информации. Момент передачи денег задокументирован сотрудниками регионального ФСБ.

Подозреваемые были заключены под стражу. В сентябре мера пресечения изменена на домашний арест.

Обвиняемые утверждают, что бизнесмен сам предложил им деньги.

Отметим, по УК РФ вымогательство группой лиц по предварительному сговору наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

ИА «Орелград»