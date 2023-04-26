Ливенский «Водоканал» объяснил санкциями особенности закупки

26.4.2023 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Дело о закупке коммунальной техники обретает новый поворот.

ИА «Орелград»

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Оно было возбуждено в отношении МУП «Водоканал» из города Ливны по жалобе компании «Спецтехнологии» из Красноярска. Дело заведено по признакам нарушения ливенским МУПом части 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции».

Как уже рассказывал «Орелград», «Водоканал» ранее опубликовал извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку КО-514 — машины для очистки канализационных сетей на базе шасси КАМАЗ-43253. По версии жалобщика, требования к участникам запроса котировок были сформулированы некорректно, также было указано на «излишне установленное требование в документации о необходимости соответствия вида экономической деятельности участника закупки, указанного в официальных налоговых документах, предмету закупки». Имелись и другие претензии.

В ходе рассмотрения дела представители ответчика не отрицали некорректную формулировку одного из пунктов извещения. Но по ряду других претензий дали любопытные ответы. Так, относительно необходимости принципиального значения 2023 года изготовления спецтехники (коммунальной машины для очистки канализационных сетей на базе шасси КАМАЗ-43253) они пояснили: указанные коммунальные машины до 2023 года комплектовались определенным импортным оборудованием, что может затруднить эксплуатацию и ремонт машины в связи с отсутствием необходимых запчастей или их высокой стоимостью, отсутствием сервисных центров.

«В условиях проведения политики импортозамещения с 2023 года машина КО-514 комплектуется полностью отечественным оборудованием и запчастями, что приводит к удешевлению ее эксплуатации», — было дано и такое пояснение.

Заслушав позицию представителей ответчика, а также рассмотрев представленные документы, комиссия Орловского УФАС приняла решение об отложении рассмотрения данного дела в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Следующее заседание назначено на 23 мая.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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