По «загрустившему» орловскому ФАПу могут возбудить уголовное дело

26.4.2023 | 10:20 Медицина, Новости, Общество

Свою проверку провела прокуратура.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Речь идёт о пункте, который открыли в Сосковском районе в деревне Мураевка в 2020-м году. Местная жительница, комментируя одну из записей губернатора в соцсетях, рассказала, что здание уже начало приходить в негодность. В связи с этим ФАП временно закрыли, а фельдшера перевели в другой населённый пункт.

Урицкая межрайонная прокуратура провела собственную официальную проверку. Выяснилось, что ФАП строило ООО «Зодчий» для «Орёлгосзаказчика». Строительство стартовало ещё в 2018 году.

Как сообщили в областной прокуратуре, ФАП на момент сдачи не отвечал требованиям строительных норм и правил. Однако работы оказались приняты и оплачены в полном объёме. Весной этого года конструкции строения начали разрушаться, так как его основание просело.

Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «халатность».

Ранее областной департамент здравоохранения признал наличие этой проблемы и прокомментировал ситуацию.

ИА «Орёлград»

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