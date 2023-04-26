У орловцев попросят разрешения на строительство спецприемника для арестованных

26.4.2023 | 9:29 Новости, Общество

Здание планируют возвести в Северном районе Орла.

Фото Управления Росгвардии

Вопрос опубликован в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке Орловской области, которое состоялось 12 апреля. С обращением выступило УМВД России по Орловской области. У ведомства в бессрочном пользовании находится участок  (7 тыс. кв. м) в районе дома №35 по улице Металлургов. Полиция попросила рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности по исполнению наказаний» в целях строительства специального приемника для лиц, арестованных в административном порядке УМВД России по г. Орлу.

Комиссия рекомендовала Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области направить материалы в орган местного самоуправления для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

ИА «Орелград»

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