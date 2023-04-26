В Орле стартовали продажи квартир в «Апельсине»

26.4.2023 | 14:59 Новости компаний, Рекомендуем

Один из домов в новом ЖК «Цитрус» Орла уже готов к продаже квартир. Объект возводит крупнейший застройщик региона «Орелстрой».

Речь идет о доме с сочным названием «Апельсин». Это третья многоэтажка, которую возводят в ЖК «Цитрус». Дом расположен на пересечении улиц Прожекторная и Черепичная в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, дорожной развязки и торгового центра «Гринн».

В «Апельсине» представлены 1, 2 и 3-комнатные квартиры с различными планировками и отделкой «комфорт» и «стандарт». На территории жилого комплекса позаботились и о благоустройстве.

«На закрытой территории ЖК будет организовано видеонаблюдение, реализована концепция «Двор без машин». А сеть пешеходных дорожек составят с использованием алгоритмов компьютерной программы, которая учитывает психологию пешеходов», — уточнили в компании «Орелстрой».

Добавим, что все подробности о старте продаж квартир в «Апельсине» можно уточнить по телефону +7 (4862) 99-97-84 или на сайте orelstroy.ru.

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