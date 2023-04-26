В Орле у мужчины изъяли 50 пакетиков «синтетики»

Общий вес составил 18,66 грамма.

Это считается крупным размером.

Задержание произошло в Северном районе. Подозрительное порошкообразное вещество было расфасовано по 50 пакетикам, которые лежали в свёртке из фольги. Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство.

Гражданин признался, что приобрёл всё это дистанционным способом, причём не для личного потребления, а для распространения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело (по части третьей статьи 228 УК РФ). В настоящее время он остаётся в статусе задержанного.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»