В Орле у мужчины изъяли 50 пакетиков «синтетики»

26.4.2023 | 11:22 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Общий вес составил 18,66 грамма.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Это считается крупным размером.

Задержание произошло в Северном районе. Подозрительное порошкообразное вещество было расфасовано по 50 пакетикам, которые лежали в свёртке из фольги. Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство.

Гражданин признался, что приобрёл всё это дистанционным способом, причём не для личного потребления, а для распространения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело (по части третьей статьи 228 УК РФ). В настоящее время он остаётся в статусе задержанного.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»

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