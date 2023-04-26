В Орле в Лужках может появиться храм

Рассматривается участок на улице Узловой.

Управление градостроительства администрации города Орла вынесло на областную комиссию вопрос о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «осуществление религиозных обрядов» земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021553:741. Около 5 тыс. кв. м в районе улицы Узловой являются муниципальной собственностью. Земельный участок 1в предполагается использовать для строительства храма.

Судя по протоколу, 12 апреля комиссия по землепользованию и застройке Орловской области проголосовала «за» единогласно. Чиновникам поручили организовать проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. После этих процедур будет принято окончательное решение.

ИА «Орелград»