В Орле в Лужках может появиться храм

26.4.2023 | 9:08 Новости, Строительство

Рассматривается участок на улице Узловой.

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Управление градостроительства администрации города Орла вынесло на областную комиссию вопрос о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «осуществление религиозных обрядов» земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021553:741. Около 5 тыс. кв. м в районе улицы Узловой являются  муниципальной собственностью. Земельный участок 1в предполагается использовать для строительства храма.

Судя по протоколу, 12 апреля комиссия по землепользованию и застройке Орловской области проголосовала «за» единогласно. Чиновникам поручили организовать проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. После этих процедур будет принято окончательное решение.

ИА «Орелград»

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