В Орле возгорания мусора привели к нескольким ЧП

Они случились в Почтовом переулке и на улице Металлургов.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, сигнал о возгорании в Почтовом переулке поступил примерно в 14 часов. Воспламенился строительный мусор, а также балкон квартиры, расположенной на первом этаже. На место выехали сотрудники 1-й Пожарно-спасательной части города.

Последствия ЧП ликвидировали оперативно. В процессе участвовали не только сотрудники МЧС, но и добровольцы. Пламя успело распространиться лишь на три квадратных метра и повредило балконную раму. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Более значительный пожар произошёл на улице Металлургов – в расселённом пятиэтажном доме. Загорелся бытовой мусор, оставленный на втором этаже здания. По предварительным данным, причиной стал «занос открытого источника огня неустановленным лицом».

На месте работали сотрудники 1-й, 2-1 и 3-й Пожарно-спасательных частей. На момент их прибытия из окон уже шёл чёрный дым. Вскоре последствия возгорания ликвидировали. Пожар успел распространиться на 12 квадратных метров, а также повредить оконную пластиковую раму.

Всего за истекшие сутки сотрудники Управления МЧС выезжали на вызовы 32 раза, в том числе 19 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орёлград»