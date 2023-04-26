В Орловской области бухгалтер забыла удержать с работника алименты

Права ребёнка восстановила прокуратура.

Нарушение выявили в Глазуновском районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, организацией — работодателем гражданина, с которого взыскивались алименты, не исполняла соответствующие требования. За сентябрь и октябрь 2022-го года их удержали не в полном объёме, а за декабрь не удержали вообще. В итоге средства не дошли до несовершеннолетнего ребёнка сотрудника.

Прокуратура внесла в адрес работодателя представление. В итоге был произведён перерасчёт и погашена задолженность, а бухгалтера организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орёлград»