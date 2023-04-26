В Орловской области через публичные слушания провели производство аммиака  

«Орелметахим» получил добро на строительство комплекса мощностью 1,05 млн. т/год.

Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Козьма-Демьяновского сельского поселения Должанского района Орловской области прошли публичные слушания. Поступившие возражения рассмотрела специальная рабочая группа, состоящая из чиновников и представителей организации. Непреодолимых препятствий они не увидели.

Вопрос о внесении изменений в ГП, ПЗЗ 12 апреля был рассмотрен на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области. В протоколе указано, что Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области поручено направить материалы в орган местного самоуправления для принятия решений об изменении границ территориальной зоны СХН (зона сельскохозяйственного назначения) на зону П1 (зона объектов производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры I-V класс опасности) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:24:0040301:636 в целях размещения объекта «Комплекс по производству аммиака и карбамида мощностью 1,05 млн. т/год по товарному карбамиду».

Застройщика попросили выполнить весь комплекс природоохранных мероприятий. Деятельность предприятия не должна повлиять на качество выращиваемой сельскохозяйственной продукции, воды. Застройщик обязан соблюсти требования по обеспечению безопасности территорий и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Отметим о ведении проектных работ по строительству завода ООО «Орелметахим» по производству карбамида сайт правительства сообщал еще в 2018 году. Тогда объем инвестиций оценивали в 30 млрд рублей. Анонсировалось создание 300 рабочих мест. Подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта состоялось в ходе 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходила в Москве в октябре 2017 года. Тогда планировали реализовать проект до 2021 года.

ИА «Орелград»