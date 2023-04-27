Депутатам рассказали о нерешенной жилищной проблеме

Вопросы обеспечения граждан жильем были подняты в докладе омбудсмена.

Как уже рассказывал «Орелград», на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов был представлен годовой доклад уполномоченного по правам человека в Орловской области Наталии Балашовой. Один из разделов документа посвящен проблеме улучшения жилищных условий граждан. Из доклада следует, что в прошлом году в Орловской области меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета были предоставлены 17 гражданам. Все они состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления муниципальных образований Орловской области.

Так, была предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в собственность предоставлена двум инвалидам Великой Отечественной войны, семи ветеранам боевых действий и 10 инвалидам по общему заболеванию, вставшим на соответствующий учет в период до 1 января 2005 года. Однако, как отмечает омбудсмен, нерешенной проблемой в регионе остается исполнение переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в период до 1 января 2005 года.

«Ежегодно доводимая из федерального бюджета субвенция не позволяет в полном объеме обеспечить исполнение соответствующих полномочий», — говорится в докладе.

Впрочем, есть и позитивные моменты. Так, в рамках исполнения поручений президента в Орловской области предусмотрены мероприятия по подключению негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах к сетям газораспределения до границ земельных участков заявителей без привлечения средств граждан.

«Правительством Орловской области проработан вопрос и принято положительное решение о мерах поддержки отдельных категорий граждан в части субсидирования затрат, связанных с приобретением газоиспользующего оборудования или со строительством газопроводов внутри земельного участка заявителя, — добавляет омбудсмен. — Законом Орловской области и указом губернатора утверждено предоставление за счет средств областного бюджета дополнительной меры соцподдержки в виде денежной компенсации на оплату расходов на газификацию домовладений в размере фактически понесенных затрат, но не более 58,5 тысячи рублей на одно домовладение льготным категориям граждан, проживающим на территории Орловской области».

Существенной мерой поддержки жителей региона в условиях сложной экономической ситуации стало и предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для увеличения охвата населения, получающего данную меру поддержки, было принято решение снизить размер максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи до 10 процентов. Таким образом, резюмирует омбудсмен, очевидным представляется тот факт, что вопросы, связанные с жилищными правами, по-прежнему остаются актуальными для жителей региона.

ИА «Орелград»