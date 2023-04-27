Материалы проверок областных предприятий переданы силовикам

27.4.2023 | 7:02 Новости, Экономика

Выводы аудиторов стали основанием для проведения доследственной проверки.

Кадр из сюжета «Принт ТВ»

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета приняли к сведению годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области. В этом документе, в частности, приведены результаты проверки законности и эффективности управления имуществом (акциями), принадлежащим Орловской области. Была проанализирована деятельность акционерных обществ «Орелоблэнерго» и «Орелавтотранс». По итогам аудита были установлены отдельные нарушения и недостатки в деятельности «Орелоблэнерго», в том числе напрямую влияющие на финансовые результаты общества и размер перечисленных в бюджет дивидендов.

«Так, неисполнение инвестиционной программы АО «Орелоблэнерго» за период 2019-2021 годов в общей сумме 194,4 миллиона рублей повлечет за собой дополнительные расходы в прогнозируемом размере 8,6 миллиона рублей, подлежащие исключению из валовой выручки акционерного общества в очередном периоде тарифного регулирования, пишут аудиторы. — При этом АО «Орелоблэнерго» осуществлены дополнительные расходы на возмещение судебных издержек в размере 2,955 миллиона рублей».

В отчете также отмечено, что ежегодный объем выручки АО «Орелавтотранс» даже при минимальных управленческих издержках не обеспечивает достижение показателей прибыли, достаточных для формирования налогооблагаемой базы, необходимой для обеспечения в областной бюджет доходов в виде дивидендов по акциям. Итоги проведенного аудита были доведены до сведения высших должностных лиц региона и рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Орловского областного Совета народных депутатов.

«По фактам выявленных нарушений органами прокуратуры в адрес АО «Орелоблэнерго» и АО «Орелавтотранс» внесены представления, материалы мероприятия в порядке статей 144, 145 УПК РФ направлены в УМВД России по г. Орлу для проведения доследственной проверки», — сообщает также КСП.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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