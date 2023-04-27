«Мой бизнес» предоставил орловчанам поручительства на 5 млн

27.4.2023 | 17:04 Новости, Общество, Экономика

Таковы данные текущего года.

Фото: vk.com/moibiznes57

Выданные поручительства позволили начинающим орловским предпринимателям привлечь кредитные средства в размере 19 миллионов рублей.

Данный вид поддержки предоставляется Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Всего с начала деятельности Гарантийного фонда Орловской области предприниматели смогли получить финансирование в объёме около 14 миллиардов рублей.

Например, в минувшем году фонд предоставил поручительства 16 начинающим предпринимателям на общую сумму 61 миллион рублей, что позволило им привлечь 124,5 миллионов. Поддержку получили, например, стоматологическая клиника, производитель электроники, швейное производство, перевозчики и фермеры. Об этом сообщает Инвестиционный портал Орловской области.

ИА «Орёлград»

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