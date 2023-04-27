Определен очередной подрядчик для ремонта Новодеревеньковской ЦРБ

КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик» планирует заключить контракт с курянами.

Победитель открытого конкурса определен 26 апреля. Им стало ООО «БизнесСтройПроект» из Курска. Цена — 47 914 188,42 рубля. Предусмотрен аванс в размере 49,99% стоимости контракта. Срок исполнения – 29 декабря 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

Отметим, это уже второй конкурс на капремонт Новодеревеньковской ЦРБ. Первый контракт был подписан в конце декабря 2022 года с омской компанией ООО «СибГарант». Однако он был расторгнут.

В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» запланированы капитальные ремонты в Ливенской, Должанской, Мценской, Новодеревеньковской, Кромской и Сосковской ЦРБ.

ИА «Орелград»