Орловцев призвали к резолюции

Профсоюзы предлагают жителям региона подержать первомайские лозунги.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области, дан старт голосованию за «Первомайскую резолюцию ФНПР». Проголосовать можно на сайте резолюции, процедура голосования продлится до 2 мая. По сути, орловцам, как и жителям других регионов страны, предложили сплотиться в защите не только собственных личных прав, но и всей страны. В документе отмечено, что мы живем в непростое и переломное время, время огромных сдвигов в жизни многих миллионов людей, которые, несмотря на сложности, ежедневно трудятся на благо России, защищают Россию и помогают всем, чем могут ее защитникам.

«Наша страна нуждается сегодня в сплоченности своих граждан, — считают профсоюзы. — Фундаментом стабильности может и должно стать социальное партнерство работников, работодателей, государства. Важнейшей задачей является обеспечение внутреннего единства, развитие механизма реального роста доходов граждан, обеспечение социальных гарантий. Мы должны противодействовать недобросовестным работодателям и чиновникам, которые нарушают законные права и интересы работников, пытаются обойти Конституцию и законы страны».

Сегодня защита интересов человека труда должна приравниваться к защите интересов России, ибо главное богатство страны – люди, — и об этом говорят профсоюзы. Они также призывают государственных и общественных деятелей обратить особое внимание на нужды и чаяния человека труда, своими усилиями создающего все богатство страны. Справедливая оплата труда, достойное рабочее место, безопасность на производстве – это традиционные цели, которые профсоюзы обещают отстаивать вместе с гражданами, не являющимися членами профсоюзов.

«Только солидарное общество может противодействовать всем вызовам времени!», — говорится в резолюции.

ИА «Орелград»