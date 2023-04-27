Орловчанка подозревается в автопорче

27.4.2023 | 12:53 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Она нанесла машине соседа повреждения на 85 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

С соответствующим заявлением в полицию обратился житель Ливенского района. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории домовладения. На кадрах девушка наносила удары по автомобилю как палкой, так и просто ногами.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Вскоре установили подозреваемую – 30-летнюю жительницу того же села.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, в роковой момент женщина находилась в нетрезвом состоянии. Она пришла к соседу в гости, но того не оказалось дома. Это и разозлило её – по текущей версии, она повредила не только корпус транспортного средства, но также зеркала и антенну. Общий ущерб оценили в 85 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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