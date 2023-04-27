Орловщине дадут 1,2 миллиарда на аварийное жильё

Такой транш запланирован уже на текущий год.

Информацию озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков – во время последнего прямого эфира в соцсетях. Весь объём средств поступит из федерального бюджета. Впрочем, предполагается и немаленькое региональное софинансирование этой статьи расходов – 650 миллионов рублей.

Губернатор уточнил, что средства направят на расселение аварийных домов в Орле, Мценске и Малоархангельском районе.

До 31 августа 2025 года во всей Орловской области планируется расселить 137 аварийных многоквартирных домов. Новоселье справят около трёх тысяч человек.

ИА «Орёлград»