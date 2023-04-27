Орловский оружейник-нелегал получил 4 года

Он будет отбывать их в колонии общего режима.

Житель Ливенского района признан виновным в незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает орловское Управление ФСБ.

У мужчины изъяли две единицы самодельного нарезного огнестрельного оружия, модернизированный автомат Калашникова, килограмм пороха, а также «запчасти» и боеприпасы, в том числе, собственного изготовления.

Приговор вынес районный суд. Областной суд оставил его без изменения. Кроме лишения свободы мужчине назначен штраф в 150 тысяч рублей.

В октябре минувшего года сообщалось, что ФСБ ликвидировало подпольные оружейные мастерские в 45 регионах России, в том числе, и в Орловской области.

ИА «Орёлград»