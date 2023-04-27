Орловский СК раскрыл все убийства и изнасилования

Таковы итоги за первый квартал этого года.

Их подвели на коллегии ведомства, которая состоялась накануне.

Сообщается, что 100% раскрываемости удалось добиться также по преступлениям, связанным с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших. Кроме того, расследовано 33 преступления коррупционной направленности, а также шесть, совершённых в прошлые годы (включая два из категориии тяжких и особо тяжких).

Всего за данный период СУ СК РФ по Орловской области возбуждено порядка 166 уголовных дел, направлено в суды порядка 108 дел. Уточняется, что десять из них – это дела, по которым обвиняются трое лиц с особым правовым статусом.

ИА «Орёлград»