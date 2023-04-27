По федеральному ТВ показали юного орловского изобретателя

Он напечатал дрон на 3D-принтере.
Егор Боровлёв самостоятельно разработал и создал квадрокоптер. Соответствующий сюжет вышел в эфир федерального телеканала «Россия» в рамках программы «Утро России». Выпуск был посвящён дополнительному образованию несовершеннолетних.
Егор занимается в центре «Созвездие Орла», где он и получил нужные знания и навыки, а также технические возможности. «Его» дрон ничем не отличается от таких же аппаратов, которые массово направляются сейчас в зону проведения СВО.
Как пояснил Егор, пока машина способна только летать, но, например, на неё уже можно установить камеру и снимать видео. Кстати, создание такого дрона обходится дешевле, чем изготовление «традиционным» способом.
Сюжет можно посмотреть по ссылке.
ИА «Орёлград»