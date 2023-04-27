Под Орлом КАМАЗ сбил подростка

15-летний мальчик переходил трассу по «зебре».

ДТП произошло накануне в 13 часов 20 минут на 338-м километре трассы «Крым» (во Мценском районе).

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, грузовик с полуприцепом двигался со стороны Орла в сторону Тулы. В это время мальчик 2007-го года рождения переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Произошёл наезд.

Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его во Мценскую ЦРБ, где мальчика госпитализировали в травматологическое отделение.

Всего за последние сутки в нашем регионе произошло 16 ДТП, три из них с пострадавшими.

ИА «Орёлград»