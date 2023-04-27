В Ливнах взлетели бюджетные расходы

В первом квартале местные власти потратили на треть больше, чем годом ранее.

Администрация Ливен представила отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года. Как и следует по закону, анализ этого документа провели аудиторы муниципальной Контрольно-счетной палаты. Из отчета следует, что бюджет города на 2023 год в целом был утвержден по доходам в сумме 1,554 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 1,568 миллиарда рублей. Таким образом, был запланирован дефицит в размере 14,794 миллиона рублей.

Исполнение бюджета по расходам за первый квартал 2023 года составило 298,346 миллиона рублей, или 19 процентов от первоначально утвержденного плана и 19,2 процента от утвержденного годового плана с учетом внесенных депутатами Горсовета уточнений. Как отметили в своей аналитической справке аудиторы КСП, в целом расходная часть бюджета города увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 84,117 миллиона рублей, или на 39,3 процента. В пояснительной записке представлены объяснения изменений размера произведенных расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Согласно пояснительной записке в отчетном периоде принятые расходные обязательства профинансированы в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует, — говорится в документе КСП. — За отчетный период 85,5 процента расходов бюджета города Ливны на сумму 255,003 миллиона рублей произведено в рамках реализации 20 муниципальных программ».

Добавим, что в первом квартале местные депутаты всего один раз вносили изменения в бюджет. В результате поправки сократили доходную часть на 25,368 миллиона рублей, а расходные обязательства уменьшились на 28,627 миллиона рублей. А дефицит муниципального бюджета на текущий год вырос до 24,544 миллиона рублей. Кстати, исполнение бюджета города за отчетный период по доходам составило 342,775 миллиона рублей, то есть профицит за этот период составил 44,428 миллиона.

ИА «Орелград»