Жители Ливенского района крупно задолжали за жилье

Местные власти вынуждены судиться с должниками за муниципальные квартиры.

В Ливенском районе в прошлом году задолженность за наем жилья составляла 1,389 миллиона рублей. Такие данные приведены в годовом отчете управления муниципального имущества и земельных отношений. В документе отмечается, что сотрудниками этого ведомства ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на погашение имеющейся задолженности по договорам социального найма. Так, в ходе проведения претензионно-исковой работы в 2022 году было подготовлено и направлено в мировые суды 65 заявлений к должникам на общую сумму 657,9 тысячи рублей.

По итогам претензионной работы в 2022 году была погашена задолженность за наем жилого помещения в размере 228,59 тысячи рублей. Из них только 115,79 тысячи рублей граждане оплатили самостоятельно после получения судебного приказа, а оставшаяся сумма была взыскана судебными приставами-исполнителями. По 16 судебным приказам, поданным в 2022 году, задолженность в сумме 101,18 тысячи рублей была погашена полностью. Кроме того, гражданам направляются уведомления о необходимости погасить имеющуюся у них задолженность.

«Так, в 2022 году было направлено 154 уведомления задолжникам на сумму 1,271 миллиона рублей, — говорится в отчете. — В результате проводимой претензионной работы (уведомления и беседа с гражданами) до подачи заявлений в мировой суд 36 граждан самостоятельно оплатили задолженность в размере 87,6 тысячи рублей. Задолженность на 1 января 2023 года составила 1,38 миллиона рублей. Работа по взысканию задолженности за наем жилых помещений управлением продолжается».

ИА «Орелград»