Глава Ливен раскритиковал вандалов

Орловский чиновник эмоционально отреагировал на испорченную остановку.

Глава города Ливны Сергей Трубицин на своей страниц в социальной сети довольно эмоционально прокомментировал очередной, как уточнили в мэрии, вопиющий случай вандализма. Речь идет о разбитой остановке общественного транспорта, которая только недавно была отремонтирована. В связи с этим глава города обратился к жителям райцентра с призывом бережно относиться к городскому имуществу, не разбивать и не портить его. Сергей Трубицин отметил при этом, что иногда приходится слышать критику по поводу работы или точнее, недоработок администрации, коммунальных служб, управляющих компаний.

«Но, к сожалению, регулярно, происходят вопиющие случаи, которые сводят на нет наши усилия, — продолжает глава города. — Как подтверждение тому — остановка в районе школы №4: только выполнили ремонт и вот такая благодарность жителей! Не единичны случаи, когда ломают скамейки, урны, ограждения, разбивают стекла на остановках. Приходится искать незапланированные средства на ремонт, отвлекать от других плановых работ мастеров».

В администрации Ливен подчеркнули, что весной в городе рабочие традиционно приступили к ремонту, уборке, покраске, побелке. Недавно управление ЖКХ заключило муниципальный контракт с подрядчиком на помывку и окраску 526 секций ограждений и 377 стоек дорожных знаков. Другой подрядчик на днях приступил к работам по ремонту остановочных павильонов. В планах — ремонт и покраска более 30 остановок. Также будут восстановлены разбитые стеклопакеты, покрашены и восстановлены вышедшие из строя лавочки, элементы обустройства остановок. Сейчас рабочие благоустраивают остановки по улице Октябрьской.

«Уважаемые ливенцы! – обратился к горожанам Сергей Трубицин. — Все мы, каждый из нас, должны бережно относиться к имуществу нашего города. На благоустройство города, приобретение, ремонт и приведение в порядок различных объектов потрачены значительные бюджетные средства, направлены огромные силы и старания активных горожан. Давайте ценить труд друг друга!».

ИА «Орелград»