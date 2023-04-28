Орловчанин подозревается в похищении деревьев

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, преступление произошло в Железнодорожном районе. Местная жительница лишилась четырёх туй, которые росли рядом с её домом. Кто-то выкопал деревья и увёз их в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила порядка 10 тысяч рублей.

Районный отдел уголовного розыска установил подозреваемого – ещё одного жителя Орла. Как считает следствие, мужчина планировал посадить злополучные деревья на собственной земле.

Однако полиция не только вернула туйи их настоящей владелице, но и возбудила уголовное дело по статье «кража». В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орёлград»