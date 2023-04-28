Орловских пасечников обязали сообщать о своих стоянках

Пчеловодам региона напомнили об обязательных правилах и нормах.

Департамент сельского хозяйства Орловской области провел совещание по вопросу безопасного применения пестицидов и агрохимикатов при обработке посевов. В нем приняли участие руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный, председатель Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» Николай Савенков, представители управления ветеринарии, руководители сельскохозяйственных организаций и пчеловоды.

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, Евгений Черный в своем докладе разъяснил участникам совещания нюансы законодательства в указанной сфере. Он также рассказал о работе системы ФГИС ППА «Сатурн» и об основных нарушениях требований законодательства в сфере обращения пестицидов и агрохимикатов, которые допускаются в регионе. Кроме того, Евгений Черный напомнил аграриям о необходимости неукоснительного и должного оповещения населения и пчеловодов о предстоящих обработках.

По закону, лица, ответственные за проведение таких работ, обязаны не менее чем за три дня до обработки оповестить об этом жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков. Вместе с тем, отметили в свою очередь в управлении ветеринарии Орловской области, владельцы пчел обязаны своевременно ставить в известность сельские поселения, соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и при перевозках.

«Непосредственная защита пчел от отравлений сводится к прекращению их летной деятельности на период использования пестицидов, — пояснили в ведомстве. — Для исключения контактов пчел с ядами возможны следующие эффективные и доступные для пчеловода действия. Перевоз пчелиных семей на 7 км от мест использования пестицидов, обратный переезд возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, но не раньше 12-14 суток со дня окончания обработки. Возможно перемещение пчелиных семей в другие удобные для медосбора места до трех недель. Изоляция пчел в улье. Ограничение лета пчел после проведения обработки пестицидами составляет 24-46 часов».

ИА «Орелград»