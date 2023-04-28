Орловской области дали дополнительные деньги на беженцев

Федеральный бюджет выделил региону ещё 36,2 миллиона.

Средства должны быть потрачены на питание и размещение вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины. Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

В общей сложности всем регионам России из резервного фонда РФ на те же цели выделили около полутора миллионов рублей.

Орловская область в прошедшем году приняла порядка 5,5 тысячи беженцев. Такая информация была озвучена в рамках подведения итогов 2022 года в региональном УМВД.

На начало текущего года Управление МВД по Орловской области сообщило, что за 2022-й наш регион принял около 5,5 тысяч таких переселенцев. Около тысячи поселили в пунктах временного размещения, остальные нашли приют у родственников. Около 1300 человек обратились к властям с просьбой о получении гражданства России, 1277 исполнили своё желание.

ИА «Орёлград»