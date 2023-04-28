«Орёлгосзаказчик» начал проектировать ремонт «бедовой» дороги

Трасса «Горки — Шаблыкино» пользуется у орловчан дурной славой.

В частности, её отличительным знаком является большое количество повреждений дорожного полотна, из-за которого перемещение по трассе на автомобиле превращается в сложную задачу. При этом дорога длиной около 10 километров соединяет населённые пункты сразу в трёх районах области (Хотынецком, Урицком и Шаблыкинском).

Тему подняли в комментариях к прямому эфиру губернатора в его официальных соцсетях. Ответ пришёл с официального аккаунта департамента дорожного хозяйства Орловской области. Сначала чиновники пояснили: «Указанная вами дорога «Горки — Шаблыкино» находится в управлении КУ ОО «Орёлгосзаказчик». Организации дано поручение усилить контроль за содержанием дорог в Шаблыкинском районе. В текущем году на указанной Вами дороге будут проведены работы в рамках средств, доведенных на содержание».

Пользователи не удовлетворились таким ответом. После этого официальные представители департамента уточнили: «КУ ОО «Орёлгосзаказчик» уже начато проектирование ремонта автомобильной дороги «Горки — Шаблыкино», и она является одним из приоритетных объектов для включения в программу дорожных работ».

В минувшем году на дороге отремонтировали 730 метров (в районе села Молодовое). Работы обошлись примерно в 6 миллионов рублей.

Добавим, что именно на этой дороге находится 15-метровый мост через ручей Гремучий, который приводило в порядок ООО «Ремспецмост». Позднее в Орле оно ремонтировало мост Дружбы и пыталось отремонтировать Красный мост, что в итоге завершилось уголовным делом.

ИА «Орёлград»