Осуждены социальные аферистки, решившие обворовать пенсионерку

Дело о краже крупной суммы у орловчанки рассмотрел облсуд.

Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело о хищении денежных средств у пенсионерки. Как уточнили в пресс-службе облсуда, материалы были изучены в апелляционном порядке. Ранее Заводской районный суд вынес обвинительный приговор трем уроженкам Владимирской области, признав их виновными в покушении на тайное хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище потерпевшей.

Речь идет о преступницах, которых принято называть социальными аферистками. Как установили следствие и суд, троица в июне 2022 года заявилась домой к пожилой жительнице города Орла. Сначала в дверь постучала одна из них. Она представилась пенсионерке сотрудницей пенсионного фонда и рассказала, что той якобы положена дополнительная социальная помощь. Аферистка сумела убедить хозяйку дома пустить ее внутрь.

После чего, «отвлекая внимание последней, обеспечила беспрепятственный незаконный проход в квартиру» подельнице, которая порыскала по чужой квартире и нашла сбережения – 245 тысяч рублей наличными. Третья женщина из этой группы оставалась все это время на улице, она наблюдала за обстановкой. Впрочем, как говорят в суде, преступницы не смогли довести свой умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«Суд квалифицировал действия каждой из подсудимых по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. — При этом суд пришел к выводу, что вина подсудимых в совершении преступления доказана, а доводы об их невиновности несостоятельны, назначение иного, более мягкого вида наказания не достигнет цели уголовного наказания, поскольку в период непогашенных судимостей за аналогичные преступления они вновь совершили преступление, что свидетельствует о недостаточности исправительного воздействия предыдущего наказания».

Обвинительный приговор суда первой инстанции был обжалован в апелляции адвокатами, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла основания для удовлетворения апелляционной жалобы. Приговор был оставлен без изменения и теперь вступил в законную силу.

ИА «Орелград»