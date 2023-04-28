Противоречивые документы нашли у орловских общественников

28.4.2023 | 9:09 Закон и порядок, Новости

Внутренние документы некоммерческих организаций противоречат законодательству.

ИА «Орелград»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области выпустило обзор типичных нарушений обязательных требований, выявленных сотрудниками этого ведомства при осуществлении контрольно-надзорных функций. Сообщается, что некоммерческие организации, порой, не соблюдают положения, предусмотренные их учредительными документами. Тем самым они нарушают требования федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях». Подобные нарушения, как показали проверки, затрагивали периодичность заседаний органов управления, состав указанных органов, а также сроки их переизбрания, отмечено в обзоре Управления Минюста.

Кроме того, общественные объединения «забывают» информировать указанное ведомство об изменении адреса, по которому они располагаются. Помимо этого, при проведении плановых контрольных мероприятий Управлением Минюста было установлено, что учредительные документы отдельных некоммерческих организаций противоречат действующему законодательству. В ведомстве считают, что они должны быть приведены в соответствие с положениями актуальной редакции Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О некоммерческих организациях» при первом внесении изменений в учредительные документы юридического лица.

«В большинстве случаев указанные противоречия выразились в том, что уставы некоммерческих организаций содержали положения, отличающиеся от тех, что предусмотрены актуальной редакцией Гражданского кодекса РФ по вопросам членства, структуры и компетенции органов управления, а также по вопросу ликвидации юридического лица, — сообщает региональное Управление Минюста. — Информация о необходимости внести соответствующие изменения в учредительные документы была доведена до сведения некоммерческих организаций в установленном порядке».

ИА «Орелград»

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