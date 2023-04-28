В Орле открылась большая православная выставка-ярмарка

Она продлится до 4 мая.

В выставке-ярмарке под названием «От покаяния к воскресению России» принимают участие десятки храмов и монастырей Русской Православной Церкви, а также поместных православных церквей из Молдавии, Сербии и Черногории. В этом году она приурочена к 410-летию воцарения династии Романовых.

Местом проведения стала храмовая площадь Богоявленского собора Орла. Здесь можно приобрести различную тематическую продукцию, а также посетить мероприятия. Например, в рамках выставки пройдут выступления православных писателей Юрия Воробьёвского и Ангелены Сапрыкиной, а также концерты Валерия Логачёва и Натальи Куприяновой.

Подробная программа опубликована на сайте pravosl.uv66.ru.

Возрастное ограничение: 0+.

ИА «Орёлград»