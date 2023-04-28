В Орле призвали отчитаться победителей лотереи

Декларации должны подать те, кто выиграл небольшие суммы.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что сроки подачи деклараций о доходах за 2022 год стремительно истекают. Крайний — не позднее 2 мая (с учетом переноса выходных и праздничных дней). При этом оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 17 июля 2023 года. Кстати, по данным УФНС, в первом квартале текущего года в Орловской области в электронном виде представлено порядка 24,5 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ. А сотрудниками МФЦ региона принято более шести тысяч деклараций о доходах.

«Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, например, если была продана недвижимость (жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома или земельные участки), находившаяся в собственности меньше минимального срока владения и стоимостью больше 1 миллиона рублей или иное имущество (транспорт, гаражи и т.д.) стоимостью более 250 тысяч рублей; если получали дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников», — перечисляют в областной налоговой службе.

Также о доходах за прошлый год обязаны отчитаться индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. Налоговики также обращают внимание на то, что вышеуказанный предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение всего года.

«Представить декларацию о доходах можно без посещения налоговых органов через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», — советуют налоговики. — Этот сервис, а также специальная программа «Декларация 2022», разработанная ФНС России, помогут заполнить декларацию без ошибок. Кроме того, представить декларацию можно при личном посещении налогового органа или МФЦ и по почте».

ИА «Орелград»