В Орле Выгонке пока «не грозит» канализация

Для этого нет ни условий, ни средств.

Вопрос подняли во время прямого эфира губернатора в комментариях. Отреагировали как областные, так и городские власти.

Администрация Орла отреагировала следующим образом: «Под строительство необходимо наличие свободных земельных участков с охранными зонами, строительство сети насосной станции. Это всё требует больших финансовых вложений, в связи с этим строительство центральной канализации не планируется».

Более обстоятельный ответ пришёл с официального аккаунта департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Там пояснили: «Техническая возможность прокладки самотечных канализационных сетей по большинству улиц Завокзального поселка, с присоединением к действующим сетям централизованной системы водоотведения, отсутствует из-за существующего рельефа местности».

В департаменте уточнили, что для выполнения этой задачи необходимо построить три канализационные насосные станции, но «возможность формирования земельного участка для строительства КНС имеется только в районе пересечения улиц Лесопильной и Калужской».

В то же время областные власти пояснили, что строительство канализации на отдельных улицах Выгонки возможно. Однако этот вопрос находится уже в компетенции городской администрации.

ИА «Орёлград»