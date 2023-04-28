В Орле Выгонке пока «не грозит» канализация

28.4.2023 | 10:52 ЖКХ, Новости

Для этого нет ни условий, ни средств.

Фото: ИА «Орёлград»

Вопрос подняли во время прямого эфира губернатора в комментариях. Отреагировали как областные, так и городские власти.

Администрация Орла отреагировала следующим образом: «Под строительство необходимо наличие свободных земельных участков с охранными зонами, строительство сети насосной станции. Это всё требует больших финансовых вложений, в связи с этим строительство центральной канализации не планируется».

Более обстоятельный ответ пришёл с официального аккаунта департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Там пояснили: «Техническая возможность прокладки самотечных канализационных сетей по большинству улиц Завокзального поселка, с присоединением к действующим сетям централизованной системы водоотведения, отсутствует из-за существующего рельефа местности».

В департаменте уточнили, что для выполнения этой задачи необходимо построить три канализационные насосные станции, но «возможность формирования земельного участка для строительства КНС имеется только в районе пересечения улиц Лесопильной и Калужской».

В то же время областные власти пояснили, что строительство канализации на отдельных улицах Выгонки возможно. Однако этот вопрос находится уже в компетенции городской администрации.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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