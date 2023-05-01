На содержание пляжей Орла потратят до полутора миллионов

Объявлен аукцион на поиск «опекуна».

Городская администрация ищет подрядчика, который возьмёт на себя содержание пляжей областного центра в этом году. Начальная (максимальная) цена контракта составляет полтора миллиона рублей. Победителя определят 11 мая.

Речь идёт о двух традиционных официальных местах летнего отдыха орловчан – пляже городского парка и озере «Светлая жизнь». Победитель конкурса берётся каждый день убирать эти территории (включая кабинки для переодевания и туалеты), а также формировать фотоотчёты о проделанной работе.

Напомним, что обычно официальный пляжный сезон стартует в Орловской области с 1 июня.

ИА «Орёлград»