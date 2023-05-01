Орловчанина заподозрили в продаже «скрытой камеры»

1.5.2023 | 10:18 Закон и порядок, Общество

Об этом сообщили в Следственном комитете. 

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель областного центра подозревается в незаконном сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Уголовное дело возбуждено по соответствующей 138-й статье («нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»), по части 1-й.

По данным регионального СУ СК РФ, 29-летний мужчина сбыл спецтехсредства, находясь в Заводском районе города Орла. В настоящее время в рамках дела продолжаются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Согласно действующему законодательству, такое преступление наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИА «Орёлград»

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