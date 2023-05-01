В Орле посадили деревья в память о погибших в СВО

1.5.2023 | 12:39 Новости, Общество, СВО

Мемориальные липы будут расти в парке Победы.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня здесь состоялась акция «Сад памяти». В её рамках в парке появилось 210 новых саженцев липы. 53 из них – это именные деревья, каждое из которых напоминает об орловчанине, погибшем в ходе специальной военной операции.

Деревья сажали сами участники СВО, члены семей погибших, лидеры и активисты общественных организаций, а также губернатор Андрей Клычков и спикер областного парламента Леонид Музалевский. Всего в акции «Сад памяти» приняли участие около 300 человек.

Также сегодня на набережной Дубровинского посадили ещё 110 лип. Работы проводились в рамках инициативы губернатора «1000 деревьев для Орла».

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования