В Орле посадили деревья в память о погибших в СВО

Мемориальные липы будут расти в парке Победы.

Сегодня здесь состоялась акция «Сад памяти». В её рамках в парке появилось 210 новых саженцев липы. 53 из них – это именные деревья, каждое из которых напоминает об орловчанине, погибшем в ходе специальной военной операции.

Деревья сажали сами участники СВО, члены семей погибших, лидеры и активисты общественных организаций, а также губернатор Андрей Клычков и спикер областного парламента Леонид Музалевский. Всего в акции «Сад памяти» приняли участие около 300 человек.

Также сегодня на набережной Дубровинского посадили ещё 110 лип. Работы проводились в рамках инициативы губернатора «1000 деревьев для Орла».

ИА «Орёлград»