Двоих орловчан будут судить за хищение металла

Общая стоимость похищенного составила 14 тысяч.

Перед судом предстанут двое жителей Орловского муниципального округа, 16-ти и 28-летний. Как сообщает областное Управление Следственного комитета, установлено, что молодые люди проникли на огороженный участок местности и открыто похитили изделия из цветного и чёрного металла. Преступление произошло в Железнодорожном районе Орла в феврале этого года.

Так как хищение было открытым, их будут судить по статье «грабёж». Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного месяца).

ИА «Орёлград»