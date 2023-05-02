Двоих орловчан будут судить за хищение металла

2.5.2023 | 14:48 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Общая стоимость похищенного составила 14 тысяч.

Фото: УК «Зелёная роща» (иллюстративное)

Перед судом предстанут двое жителей Орловского муниципального округа, 16-ти и 28-летний. Как сообщает областное Управление Следственного комитета, установлено, что молодые люди проникли на огороженный участок местности и открыто похитили изделия из цветного и чёрного металла. Преступление произошло в Железнодорожном районе Орла в феврале этого года.

Так как хищение было открытым, их будут судить по статье «грабёж». Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного месяца).

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования