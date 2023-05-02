Эта ночь в Орловской области снова будет холодной

2.5.2023 | 17:16 Новости, Общество

Об этом предупредили в МЧС.

ИА «Орёлград»

В среднем, температура по региону упадёт до минус трёх градусов, что для этого времени года является не совсем обычным явлением.

Это понижение может негативно отразиться на сельскохозяйственных процессах. Такой «уход в минус» является для многих сельхозкультур критичным. Стоит обратить внимание на данный фактор и принять все возможные предупредительные меры, а также внести корректировки в свои планы, в том числе, на посевную кампанию.

Кроме того, внеплановое похолодание повышает риск техногенных пожаров. В частности, Управление МЧС по Орловской области просит жителей региона не забывать о правилах безопасной эксплуатации обогревательных приборов и конструкций.

ИА «Орёлград»

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