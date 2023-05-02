На этой неделе в Орле откроют новый футбольный сезон

Первая игра пройдёт на обновлённом поле.

6 мая на стадионе Ленина ФК «Орёл» сыграет с «Урожаем» (из города Елань Волгоградской области). Игра состоится в рамках третьего тура Первенства Союза Федераций Футбола «Центр». На данный момент, после двух туров и двух выездных матчей, каждый из которых окончился победой, «Орёл» занимает первую строчку турнирной таблицы.

Матч начнётся в 13 часов. Перед этим состоится торжественное открытие нового футбольного сезона. На входе для взрослых и детей создадут праздничную атмосферу и организуют весёлые развлечения.

Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, что матч станет и открытием обновлённого стадиона имени Ленина, где, в частности, заменили покрытие футбольного поля.

ИА «Орёлград»